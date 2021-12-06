Италия не присоединится к дипломатическому бойкоту Пекина-2022 (Reuters)

Власти Италии не планируют объявлять дипломатический бойкот Олимпийским играм в Пекине.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в итальянском правительстве.

Ранее США объявили дипломатический бойкот Играм, обвинив Китай в нарушениях прав человека. Представители американских властей не смогут посетить Олимпиаду, однако на спортсменов запрет не распространяется.

Также сообщалось, что страны Евросоюза могут сформировать общую позицию в отношении Пекина-2022.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?