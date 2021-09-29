Ловрен о «Челси»: «Нам нечего терять. Мы играем за эмблему «Зенита», матч важен для уверенности перед «Динамо»

Защитник «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа Лиги чемпионов против .

– Матч с «Челси» не повлияет на турнирное положение команд. Будет ли играть раскрепощеннее?

– Для нас этот матч имеет большое значение, это повлияет на нашу уверенность – особенно перед матчем в воскресенье [против «Динамо»]. Мы концентрируемся на завтрашнем матче.

Конечно, мы играем не просто так. Это важный матч, ведь мы играем за эмблему «Зенита», за нашу гордость. Мы сыграем дома, на глазах у наших болельщиков и, конечно, мы хотим хорошо завершить выступление в .

Нам нечего терять. Нужно получить удовольствие от игры и сыграть на максимум, – сказал Ловрен.

«Зенит» сыграет с «Челси» завтра, 8 декабря. Матч начнется в 20:45 по московскому времени.