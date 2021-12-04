НБА. «Лейкерс» сыграют с «Бостоном», «Даллас» примет «Бруклин», «Сан-Антонио» – «Нью-Йорк»

Во вторник, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

«Лейкерс» сыграют на своей площадке с . примет , – .

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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