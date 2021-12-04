НБА. «Лейкерс» сыграют с «Бостоном», «Даллас» примет «Бруклин», «Сан-Антонио» – «Нью-Йорк»

Во вторник, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.
«Лейкерс» сыграют на своей площадке с «Бостоном». «Даллас» примет «Бруклин», «Сан-Антонио» – «Нью-Йорк».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 декабря, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 8 декабря, 04.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 8 декабря, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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