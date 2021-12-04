Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Лейкерс» сыграют с «Бостоном», «Даллас» примет «Бруклин», «Сан-Антонио» – «Нью-Йорк»

    Теги результаты Бостон Даллас Лейкерс Бруклин Нью-Йорк Сан-Антонио НБА Баскетбол

    Во вторник, 7 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

    «Лейкерс» сыграют на своей площадке с «Бостоном». «Даллас» примет «Бруклин», «Сан-Антонио»«Нью-Йорк».

    НБА

    Регулярный чемпионат      

    Даллас – Бруклин
    Дата проведения
    8 декабря, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Нью-Йорк
    Дата проведения
    8 декабря, 04.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Бостон
    Дата проведения
    8 декабря, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    На съемках «Его игры» Дензел Вашингтон ошеломил Рэя Аллена во время игры 1 на 1. Актер занимался баскетболом с детства

    Никого мы не ждали так, как Клэя Томпсона. Идеальный напарник Карри, автор 60 за 30 минут, лучший яхтсмен и просто гуру пофигизма пропустил уже 2,5 года

    Выше ватерлинии. Д’Анджело Расселл удивляет даже болельщиков «Миннесоты»

    Джордж Майкан – семинарист в очках, ставший первой суперзвездой в баскетболе. Он спас от ранней смерти и «Лейкерс», и всю НБА

    В НБА – исторический рекорд: «Мемфис» расколошматил «Оклахому» с разницей «+73»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные