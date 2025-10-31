ЦСКА забил «Пари НН» с пенальти за фол на Мусаеве. Фаринья наступил на пятку форварду ЦСКА

ЦСКА забил «Пари НН» с пенальти.

На 37-й минуте матча 14-го тура Мир РПЛ Эдгардо Фаринья зацепил голеностоп Тамерлана Мусаева , борясь с игроком ЦСКА за мяч в штрафной площади. Футболист армейцев упал на газон, главный судья Сергей Карасев назначил одиннадцатиметровый.

Пенальти исполнил Иван Обляков. Полузащитник точно пробил в правый верхний угол – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»