Нидерланды еще не приняли решение о дипломатическом бойкоте Пекина-2022. Страна хочет обсудить вопрос в ЕС

Исполняющий обязанности главы МИД Ниделандов Бен Кнапен высказался о позиции страны в отношении Олимпиады-2022 в Пекине.

Ранее США объявили дипломатический бойкот Играм, обвинив Китай в нарушениях прав человека. Представители американских властей не смогут посетить Олимпиаду, однако на спортсменов запрет не распространяется.

По словам Кнапена, Нидерланды еще не решили, стоит ли присоединиться к бойкоту, при этом в Евросоюзе считают эффективным сформулировать общую позицию альянса.



«Я хочу иметь возможность обсудить этот вопрос с партнерами в ЕС», – цитирует «Р-Спорт» слова Кнапена в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS).

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?