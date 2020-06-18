РФС опроверг, что хакеры отключили камеры на матче ЦСКА – «Зенит»: «Это либо сбой, либо кто-то из сотрудников»

Отключение камер видеонаблюдения на стадионе ЦСКА во время матча с не было хакерской атакой, сообщил глава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Игорь Каменской.

Сегодня состоялось заседание комитета РФС по безопасности, посвященное событиям матча ЦСКА – «Зенит» (0:2).



«Наряду с представителями служб безопасности лиги и клуба присутствовали представители МВД. Что касается хакерской атаки, есть два независимых заключения компаний, занимающихся IT-безопасностью, которые утверждают, что отключение камер в результате внешнего воздействия фактически невозможно.

Основная версия: это либо технический сбой, либо злоумышленное отключение камер кем-то из сотрудников, имеющих доступ к ключам. Сотрудники клуба заверили, что они продолжают выявлять причины инцидента, который произошел с системой видеонаблюдения. Более того, они сообщили, что по установлении факта этого события написано заявление в правоохранительные органы.



На заседании было обсуждено несколько важных моментов. Я не готов сейчас вам говорить вам о выводах, к которым пришел комитет, потому что члены комитета запросили у сотрудников лиги и клуба некоторую дополнительную информацию, исходя из которой будет подготовлено заявление.

Оно в том числе ляжет в основу решения, которое будет принимать КДК в четверг. Думаю, это (заявление) случится даже сегодня. Совещание закончилось совсем недавно, мы думаем, что коллеги уже успели связаться со своими сотрудниками. Мы надеемся получить ответы на вопросы в течение часа, и дальше мы подготовим соответствующее заявление», – сказал Каменской.

Напомним, во время матча 16-го тура с «Зенитом» фанаты ЦСКА жгли пиротехнические средства. После игры активная часть болельщиков провела на трибунах больше часа. Затем фанатов отправили на досмотр, после чего – в автозаки.

Правоохранительные органы задержали более 400 человек. По итогам задержаний был составлен 51 протокол. Как выяснилось после матча, камеры видеонаблюдения на стадионе ЦСКА внезапно отключились по неустановленной причине.

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