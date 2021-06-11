Сборная Китая сыграет на домашней Олимпиаде в Пекине

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение относительно участия сборной Китая в олимпийском турнире в Пекеине-2022.

«Совет ИИХФ обсудил статус мужской сборной Китая в преддверии Зимних Олимпийских игр и подтвердил, что поддержит решение Конгресса ИИХФ от 2018 года о предоставлении мужской национальной сборной Китая квалификационного места на Олимпийских играх 2022 года», – говорится в заявлении организации.

Таким образом, китайская команда выступит на домашней Олимпиаде.

Напомним, представители федерации оценивали уровень игры (базового клуба китайской сборной) в матчах с «Амуром» (4:5 ОТ) и «Авангардом» (1:4).

в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Сборная Китая, которая не играла в квалификации на правах хозяина соревнований, оказалась в группе А вместе с командами Канады, США и Германии.

«Куньлунь» затащил в овертайм после 0:4. Удивительно, но в этом матче китайцы могли попрощаться с Олимпиадой