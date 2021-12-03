В МЛС ввели требование об обязательном наличии темнокожего кандидата на спортивные должности. За нарушение – штраф от 50 тысяч долларов

внес изменения в политику разнообразия при найме сотрудников в клубы на должности, имеющие непосредственное отношение к спорту.

Цель изменений – «повышение эффективности политики разнообразия, особый акцент на найме темнокожих кандидатов и укрепление механизмов обеспечения соблюдения политики». Политика будет действовать не только в самой МЛС, но и в лиге MLS NEXT Pro, а также на молодежном уровне.

Среди конкретных изменений в политике – требование о том, чтобы в финальный список кандидатов на открытую позицию вошли два или более небелых кандидата, один из которых должен быть темнокожим. Цель – приоритизация возможностей для темнокожих кандидатов. Ранее требовалось, чтобы на открытую вакансию обязательно провели собеседование хотя бы с одним кандидатом, относящимся к меньшинствам.

Кроме того, в политике прописали конкретные наказания клубам за ее несоблюдение. За первое нарушение клуб будет оштрафован на 50 тысяч долларов, за второе – на 100 тысяч, за третье и последующие – на сумму более 100 тысяч долларов.

Под должностями, имеющие непосредственное отношение к спорту, в политике разнообразия понимаются позиции главного тренера, члена тренерского штаба, спортивного директора, главы академии и так далее.