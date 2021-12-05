Владимир Познер: «Не надо было проводить Олимпиаду в Китае. Вообще не очень понимаю, почему китайцам это все прощается»

Журналист Владимир Познер прокомментировал решение США объявить о дипломатическом бойкоте Игр-2022 в Пекине.

Вчера пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что администрация президента Джо Байдена не отправит дипломатическую или официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду-2022.

«Важно, что все американские спортсмены едут на Олимпиаду. Решение властей США какое-то половинчатое, оно никакое. Я этого решения не совсем понял.

Что касается внутренней политики Китая, то, как они действуют с инакомыслием и так далее, то я вообще считаю, что не надо было проводить Олимпиаду в Китае.

Не очень понимаю, почему такое, в общем мягкое отношение к Китаю в этом вопросе. На мой взгляд, следовало бы гораздо более резко отреагировать в этом вопросе. Причем сделать это не накануне, а гораздо раньше. Имею в виду не только американцев.

Вообще не очень понимаю, почему китайцам это все прощается. Но на Олимпиаде и соревнованиях это решение американцев никак не отразится», – сказал Познер.

в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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