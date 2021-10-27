Суд окончательно отказал Газизову в выплатах от «Спартака» по допсоглашению с Федуном

Верховный суд Башкирии отказал бывшему генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову в удовлетворении требований в полном объеме от клуба.

«Сейчас завершилось заседание Верховного суда, результат такой, что Газизову отказали в удовлетворении требований в полном объеме. Естественно, мотивы непонятны, но мы прекрасно понимаем, что мы столько писали, ходатайствовали, мы как раньше, так и сейчас предполагали, что только такое решение могло быть, что в этой ситуации не могли быть такие выплаты выходного пособия. Его решение вступает в законную силу с момента оглашения.

В прошлый раз они приняли дело к своему слушанию по первой инстанции, а сегодня вынесли окончательное решение, то есть отменили решение Октябрьского суда, вынесли собственное решение, отказали Газизову в удовлетворении исковых требований в полном объеме. Возможность обжалования, безусловно, есть, но это уже конституционная инстанция.

Чем отличается от того, что было раньше: до этого решение не вступило в законную силу, то есть сначала было решение Октябрьского суда Уфы, его отменил Верховный суд, сегодня Верховный суд полностью отказал Газизову и вынес решение, можно сказать, в пользу «Спартака». Соответственно, сегодня решение вступило в законную силу», – сообщила представитель «Спартака» Елена Чачуа.

Газизов в день увольнения из «Спартака» подписал с владельцем клуба допсоглашение к трудовому договору о компенсации на сумму 399,2 млн рублей, которые нужно было выплатить менеджеру четырьмя траншами до марта 2021 года.

«Спартак» выплатил Газизову первый транш, однако платить остальные деньги отказался.

Федун в ходе дела заявил суду, что подписал соглашение потому, что был введен в заблуждение по двум пунктам трудового договора. Позже стало известно, что совет директоров клуба не давал Федуну полномочий подписывать допсоглашение с Газизовым.

Сначала сторона Газизова выиграла два процесса, посвященные данному вопросу, в Октябрьском районном суде Уфы и в Арбитражном суде Москвы. По обоим делам были поданы апелляционные жалобы от «Капитальных активов», одного из акционеров «Спартака», которые были удовлетворены.

Газизов покинул «Спартак» в декабре 2020 года. Он проработал в московском клубе меньше полугода. Сейчас он работает в «Уфе» на должности генерального директора.

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