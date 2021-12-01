ФИБА обновила рейтинг мужских сборных. Россия осталась на 14-м месте

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ФИБА опубликовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных.

Россия осталась на 14-м месте в мире и на 11-м – в Европе. В первой тройке по-прежнему США, Испания и Австралия. Единственное изменение в первой двадцатке — Литва сместила Италию с 8-го места.

Мировой рейтинг ФИБА:

1. США (763,3 очка)

2. Испания (724,1)

3. Австралия (690,7)

4. Словения (676,3)

5. Франция (671,9)

6. Сербия (664,6)

7. Аргентина (656,6)

8. Литва (649,5)

9. Италия (646,9)

10. Греция (641,0)

11. Германия (602,6)

12. Чехия (577,9)

13. Польша (560,8)

14. РОССИЯ (545,2)

15. Бразилия (542,3)

16. Турция (495,2)

17. Венесуэла (490,9)

18. Канада (488,8)

19. Пуэрто-Рико (467,0)

20. Доминиканская республика (465,7)

32. Украина (326,9)

38. Грузия (284,7)

48. Беларусь (213,2)

70. Казахстан (134,9)

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