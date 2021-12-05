Глава «Уфы»: «Моргенштерн – зеркало нового поколения. Такие исполнители были всегда – Высоцкий, «Сектор Газа»

Председатель совета директоров «Уфы» рассказал об отношении к рэперу Моргенштерну.

– Давайте сменим тему и чуть похайпим. Недавно ваш друг Моргенштерн уехал за границу. Кто-то намекает на то, что он покинул страну из-за проблем с законом.

– Во-первых, он ничего не пропагандирует. Он является зеркалом нового поколения. Такие исполнители были всегда. Тот же Высоцкий, «Сектор Газа». В каждой стране есть музыкальные исполнители, которые помогают молодежи выпускать пар. Молодое поколение всегда наполнено протестной энергией. А пытаться бороться с этим очень странно.

– А почему бы в такие трудные времена для «Уфы» не пригласить Моргенштерна поддержать команду? Это же миллионная аудитория.

– Алишер ничего не понимает в футболе.

– И что? Он же точно привлечет внимание к проблеме и приведет новых болельщиков для команды. Прекрасная коллаборация.

– У нас есть Face! Ваня нас поддерживает. А одно время он чуть ли не на фанатский сектор ходил.

– Так что с Алишером? Пригласим его на футбол?

– Я ему предложу! А давайте я прямо сейчас обращусь к нему: «Алишер, народ ждет тебя в футболе! Поддержи «Уфу»! Мы будем ждать», – сказал Мурзагулов.