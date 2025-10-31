Сафонов после 1:1 «ПСЖ» с «Лорьяном»: «Тяжело набираются очки в этом сезоне. Продолжаем работать как команда»

Матвей Сафонов отметил, что «ПСЖ» тяжело набирает очки в сезоне.

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался после ничьей с «Лорьяном » (1:1). Российский голкипер провел 22 матча подряд на скамейке.

«Ничья против «Лорьяна». Тяжело набираются очки, в этом сезоне🫠🤷🏻‍♂️

Продолжаем работать как команда. Много интересных матчей впереди, так что готовимся сыграть уже послезавтра 🤝🏻», – написал вратарь «ПСЖ ».