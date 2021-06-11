Панарин набрал 500-е очко в НХЛ в 457-м матче. Среди действующих игроков быстрее это сделали лишь Макдэвид, Кросби, Овечкин и Малкин

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 4 (2+2) очка в матче с «Чикаго» (6:2) и стал его первой звездой.

Первый результативный пас стал 500-м очком, набранным россиянином в регулярных чемпионатах . Для этого ему понадобилось 457 игр.

Это 5-й показатель среди действующих хоккеистов. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Сидни Кросби («Питтсбург») набрали 500-е очко в 369-м матче, ( ) – в 373-м, а ( ) – в 413-м.

Всего за карьеру в лиге на счету Панарина 503 (174+329) балла.

В 24 играх текущего сезона нападающий набрал 30 (9+21) очков.