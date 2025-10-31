Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк» после 8 поражений в 10 турах лиги Турции

Марцел Личка уволен.

«Фатих Карагюмрюк» объявил об увольнении Марцела Лички .

Клуб сообщил, что контракт с экс-тренером «Динамо» расторгнут по соглашению сторон.

Чешский специалист возглавил турецкую команду этим летом. В 10 турах чемпионата «Фатих Карагюмрюк » набрал 4 очка, проиграв 8 игр, и идет последним в таблице.

Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»