Личка уволен из «Фатих Карагюмрюк» после 8 поражений в 10 турах лиги Турции
Марцел Личка уволен.
«Фатих Карагюмрюк» объявил об увольнении Марцела Лички.
Клуб сообщил, что контракт с экс-тренером «Динамо» расторгнут по соглашению сторон.
Чешский специалист возглавил турецкую команду этим летом. В 10 турах чемпионата «Фатих Карагюмрюк» набрал 4 очка, проиграв 8 игр, и идет последним в таблице.
Личка после 7 поражений в 8 матчах: «Фатих Карагюмрюк» – худшая команда лиги, я – худший тренер. Как ослы, повторяем те же ошибки, и главный осел здесь я. Объясняю – игроки не понимают»
Зенит
Будет ничья
Локомотив
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер «Фатих Карагюмрюк»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости