Джейми Каррагер: «Рангник похож на Клоппа и Тухеля. Его рука видна с первого дня, «МЮ» впечатлил»

Бывший защитник «Ливерпуля» высказался о влиянии на .

«Манчестер Юнайтед» меня впечатлил. Рука Рангника видна с первого дня. Сульшера критиковали, но Рангник похож на Клоппа и Тухеля. Его работа видна с самого начала, мы увидели его систему и прессинг, который применял «МЮ».

Топ-тренеры – немцы, которые пришли в клубы уже после начала сезона – с первого матча повлияли на свои команды. Тухель и Клопп – в числе лучших тренеров Европы.

Что бы вы ни говорили об игре «МЮ» с «Пэлас», влияние Рангника заметно уже сейчас», – сказал Каррагер для Sky Sports.

Рангник начал в «МЮ» с победы: сохранил состав Кэррика, похвалил Роналду, стартовал лучше всех немцев в АПЛ