Григорян о ЦСКА – «Пари НН»: «Я никогда не смирюсь с такими пенальти, поэтому и на пенсию ушел. Где тут контакт, насколько он тянет на 11-метровый?»
Александр Григорян недоволен пенальти ЦСКА.
Александр Григорян раскритиковал решение Сергея Карасева назначить пенальти в ворота «Пари НН» в матче 14-го тура Мир РПЛ против ЦСКА.
Защитник нижегородцев Эдгардо Фаринья зацепил голеностоп Тамерлана Мусаева, борясь с игроком ЦСКА за мяч в штрафной площади.
«Я никогда не смирюсь с такими пенальти и никогда не пойму их, поэтому и на пенсию ушел.
Где тут контакт, насколько он тянет на одиннадцатиметровый?» – спросил экс-тренер женского ЦСКА.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
