Григорян о ЦСКА – «Пари НН»: «Я никогда не смирюсь с такими пенальти, поэтому и на пенсию ушел. Где тут контакт, насколько он тянет на 11-метровый?»

Александр Григорян недоволен пенальти ЦСКА.

Александр Григорян раскритиковал решение Сергея Карасева назначить пенальти в ворота «Пари НН » в матче 14-го тура Мир РПЛ против ЦСКА.

Защитник нижегородцев Эдгардо Фаринья зацепил голеностоп Тамерлана Мусаева , борясь с игроком ЦСКА за мяч в штрафной площади.

«Я никогда не смирюсь с такими пенальти и никогда не пойму их, поэтому и на пенсию ушел.

Где тут контакт, насколько он тянет на одиннадцатиметровый?» – спросил экс-тренер женского ЦСКА .