Агент Захаряна о попадании в расширенный состав сборной России: «Как Арсен может быть не готов? Логистика не такая сложная, все дороги ведут в Стамбул»
Агент Арсена Захаряна заявил, что хавбек готов приехать в сборную России.
Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Геннадий Голубин прокомментировал попадание игрока в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.
«Арсен готов приехать, разумеется. Но давайте дождемся финального списка – у Карпина свой взгляд на вещи. Как Арсен может быть не готов? Логистика не такая сложная, все дороги ведут в Стамбул», – сказал Голубин.
Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге и с Чили 15 ноября в Сочи.
Источник: «Спорт-Экспресс»
