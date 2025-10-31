Агент Захаряна о попадании в расширенный состав сборной России: «Как Арсен может быть не готов? Логистика не такая сложная, все дороги ведут в Стамбул»

Агент Арсена Захаряна заявил, что хавбек готов приехать в сборную России.

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад » Геннадий Голубин прокомментировал попадание игрока в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.

«Арсен готов приехать, разумеется. Но давайте дождемся финального списка – у Карпина свой взгляд на вещи. Как Арсен может быть не готов? Логистика не такая сложная, все дороги ведут в Стамбул», – сказал Голубин.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге и с Чили 15 ноября в Сочи.