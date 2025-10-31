  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Захаряна о попадании в расширенный состав сборной России: «Как Арсен может быть не готов? Логистика не такая сложная, все дороги ведут в Стамбул»
1

Агент Захаряна о попадании в расширенный состав сборной России: «Как Арсен может быть не готов? Логистика не такая сложная, все дороги ведут в Стамбул»

Агент Арсена Захаряна заявил, что хавбек готов приехать в сборную России.

Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Геннадий Голубин прокомментировал попадание игрока в расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.

«Арсен готов приехать, разумеется. Но давайте дождемся финального списка – у Карпина свой взгляд на вещи. Как Арсен может быть не готов? Логистика не такая сложная, все дороги ведут в Стамбул», – сказал Голубин.

Сборная России проведет BetBoom товарищеские матчи с Перу 12 ноября в Санкт-Петербурге и с Чили 15 ноября в Сочи.

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?1706 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАрсен Захарян
logoРеал Сосьедад
logoГеннадий Голубин
logoЛа Лига
logoСпорт-Экспресс
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Черданцев про Батракова в Европе: «Футбольные качества у него исключительные, чтобы завтра играть в основе любого топ-клуба. Но некоторые теряются, когда рядом нет родителей, друзей»
вчера, 10:02
«Сосьедад» о Захаряне после гола «Негрейре»: «В клубе довольны Арсеном. Тренерский штаб верит, что он продолжит совершенствоваться»
29 октября, 15:19
Захарян забил «Негрейре»!
29 октября, 06:11
Захарян забил «Негрейре». У Арсена первый гол и первый выход в старте «Сосьедада» с февраля
28 октября, 21:25
Главные новости
Создали 3D-версию первого симулятора футбола. Попробуйте!
19 минут назадТесты и игры
Чемпионат Германии. «Дортмунд» в гостях у «Аугсбурга», «Бавария» сыграет с «Байером» в субботу
19 минут назадLive
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Неужели не видите развитие игроков? Диванные критики здесь сидят. Я футбол уважаю, не из Африки приехал. Вы выиграйте сначала там, где мы выиграли»
27 минут назад
Челестини о 50-летии: «Утром боялся, что в ЦСКА подарят галстук, но ничего не подарили. Я обрадовался: «Значит, выиграем у «Пари НН». И мы все сегодня подарили себе три очка»
55 минут назад
Круговой о 50-летии Челестини: «Хотели подарить галстук, но лучше победу»
сегодня, 18:48
Мбаппе признан лучшим игроком Ла Лиги второй месяц подряд. Форвард «Реала» забил в каждом из трех матчей
сегодня, 18:47
Тренер «Пари НН» Шпилевский: «Мало кто из нижней восьмерки играл здесь так с ЦСКА. Поражение сложно объяснить, моменты были. 7-й пенальти в нашу сторону за сколько‑то матчей – обидно такое пропускать»
сегодня, 18:31
Мостовой вручил Куртуковой «Золотой граммофон» за исполнение песни «Матушка» перед игрой Россия – Нигерия: «От многомиллионной армии болельщиков – спасибо за прекрасное выступление»
сегодня, 18:18
«Локомотив» интересуется защитником «Балтики» Бевеевым
сегодня, 18:11
ЦСКА выиграл 5 из 6 последних матчей в Мир РПЛ
сегодня, 18:02
Ко всем новостям
Последние новости
Челестини про 2:0 с «Пари НН»: «Мы не должны так много пробегать, мяч должен быстро двигаться. ЦСКА играл в таком ритме, что сопернику легко было обороняться»
59 секунд назад
«Аугсбург» – «Боруссия» Дортмунд – 0:0, онлайн-трансляция. Гирасси, Брандт, Чуквуэмека и Нмеча играют
19 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» играет с «Аль-Хаземом», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
сегодня, 17:30Live
«Париж» хочет подписать Канте
27 минут назад
Григорян о Шпилевском: «Как твои спичи влияют на футболистов? Ты подразумеваешь: «Я классный тренер, а команда – так себе»? Вижу пустые глаза у игроков «Пари НН», они поют: «Мы ждем перемен»
39 минут назад
Вратарь «МЮ» Ламменс о кричалке «Ты переодетый Шмейхель?»: «Потрясающий комплимент, но нужно быть реалистом. Петер – один из лучших вратарей в истории, а мне еще многое надо доказать»
40 минут назад
«Пари НН» проиграл 15 гостевых матчей подряд в РПЛ. В истории ЧР только у «Тюмени» серия была хуже
54 минуты назад
У «Пари НН» 8 поражений и ничья в 9 последних матчах
сегодня, 18:18
ЭСК поддержала два решения Танашева в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо»
сегодня, 17:48
Григорян о ЦСКА – «Пари НН»: «Я никогда не смирюсь с такими пенальти, поэтому и на пенсию ушел. Где тут контакт, насколько он тянет на 11-метровый?»
сегодня, 17:42