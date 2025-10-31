Пирс Морган: «Анонс интервью с Роналду набрал 51 млн просмотров за 24 часа. Вот почему он величайший»
Пирс Морган: Роналду – величайший.
Пирс Морган отметил повышенное внимание публики к его новому разговору с Криштиану Роналду.
Журналист ранее анонсировал «самое откровенное» интервью с нападающим сборной Португалии и «Аль-Насра».
«Анонс моего нового интервью с Роналду набрал в сумме 51 миллион просмотров на наших страницах в X и Instagram. Всего за 24 часа!
Вот почему он величайший», – написал Морган.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Пирса Моргана
