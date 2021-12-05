«Аякс» – второй после «Спартака» клуб не из топ-5 лиг, выигравший все матчи в группе ЛЧ

«Аякс» обыграл в 6-м туре группового этапа чемпионов (4:2).

Амстердамский клуб одержал победу во всех 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов.

стал вторым клубом не из топ-5 лиг в истории Лиги чемпионов, который выиграл все 6 матчей на этой стадии турнира. Первым был , одержавший 6 побед в сезоне-1995/96.

Тогда на групповом этапе ЛЧ московский куб играл с «Легией», «Русенборгом» и «Блэкберном».

Всего же еще 7 раз клубы добивались аналогичного результата: «Милан» (1992/93), «ПСЖ» (1994/95), «Барселона» (2002/03), дважды – «Реал» (2011/12 и 2014/15), «Бавария» (2019/20) и «Ливерпуль» (2021/22).