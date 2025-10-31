Защитник «Крыльев» Костанца: «Не понимаю тех, кто играет в России и не учит русский. Язык очень сложный, но я уже адаптировался, могу спокойно поговорить с тренерами и игроками»

Фернандо Костанца призвал легионеров учить русский язык.

Защитник «Крыльев Советов » Фернандо Костанца рассказал о своем прогрессе в изучении русского языка.

«Я уже понимаю русский язык. И могу говорить на русском! Но пока не так хорошо, как хотелось бы.

Я постоянно слышал русскую речь от друзей, партнеров по команде, так и научился понимать и разговаривать. Вообще, русский – очень сложный язык. Он очень сильно отличается от португальского и английского. Но я уже адаптировался. Могу спокойно поговорить с тренерами и игроками на русском.

Я вообще считаю, что всем иностранным футболистам нужно учить язык страны, где они играют. Не понимаю тех футболистов, кто играет в России и не учит русский язык.

Лично для меня это очень важно! Так ты сможешь лучше адаптироваться к команде, стране, культуре, где ты живешь и играешь», – сказал 26-летний бразилец.