Соперники России по стыкам, Нидерланды и Аргентина вышли на ЧМ, Медведев в полуфинале итогового, Госдума приняла законопроект о Fan ID и другие новости утра

1. В последних день группового этапа отборочного турнира в Европе к ЧМ-2022 Нидерланды попали в Катар напрямую, Украина, Турция и Уэльс отправились в стыковые матчи.

В стыках в марте 2022 года сыграют Россия, Украина, Италия, Португалия и еще 8 сборных. В полуфинале Россия встретится с Турцией, Польшей, Северной Македонией, Австрией или Чехией.

Результаты заключительных матчей в группе квалификации чемпионата мира смотрите здесь. Депай и Кейн стали лучшими бомбардирами отбора, забив по 12 голов.

2. Квалификация ЧМ-2022 Южная Америка. Аргентина с Месси и Бразилия голов не забили, что позволило «альбиселесте» обеспечить себе путевку в Катар. Уругвай потерпел 4-е поражение подряд, уступив Боливии (0:3).

3. НХЛ. «Флорида» разгромила «Айлендерс» (6:1), Бобровский стал 3-й звездой, Сорокина заменили после 4 пропущенных шайб. «Питтсбург» проиграл «Баффало» (1:2), а «Сент-Луис» – «Аризоне» (2:3). Все результаты дня – здесь.

4. Трансферные новости. Переговоры «Спартака» с тренером Паоло Ваноли (бывший ассистент Антонио Конте) находятся в продвинутой стадии. «Фиорентина» хочет разорвать контракт с Александром Кокориным или отдать его в аренду.

5. В третий день итогового турнира ATP Даниил Медведев обыграл Александра Зверева и вышел в полуфинал из-за травмы и отказа Маттео Берреттини, Янник Синнер разгромил Хуберта Хуркача.

Итоговый турнир WTA. 1/2 финала. Анетт Контавейт обыграла Марию Саккари и вышла в крупнейший финал в карьере, а Гарбинье Мугуруса победила Паулу Бадосу.

6. Госдума приняла законопроект о введении Fan ID («паспорт болельщика») в первом чтении. Мнение замминистра спорта Андрея Федорова: «Предполагаем, что это повысит посещаемость соревнований». А вот депутат Госдумы Яна Лантратова задается вопросом: «Не лучше ли направить 700 млн рублей на детский спорт или поддержку родителей?»

7. В 6-м туре отбора Евро-2023 (U21) молодежная сборная России дома переиграла сборную Испании (1:0) и догнала ее по очкам в группе. Это первая победа россиян над испанцами на уровне U21.

8. В КХЛ «Торпедо» проиграло «Салавату Юлаеву» (0:2), «Спартак» уступил «Ак Барсу» (0:1), «Сочи» одержал победу над «Барысом» (5:2).

9. Миронова, Нигматуллина, Куклина, Казакевич, Васнецова и Резцова вошли в состав женской сборной России по биатлону на Кубок мира. Буртасова (выиграла контрольный масс-старт сборной), Шевченко, Дербушева, Гореева, Гербулова и Носкова включены в состав на Кубок IBU.

10. Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили еще в двух эпизодах изнасилования, их число возросло до шести. Вместе с Менди за те же преступления также обвиняется 40-летний мужчина.

11. «Мерседес» подал в ФИА запрос на пересмотр инцидента с участием Ферстаппена и Хэмилтона на Гран-при Сан-Паулу, в «Ред Булл» удивлены. Чжоу Гуаньюй подписал контракт с «Альфа Ромео», он станет первым китайским гонщиком «Формулы-1».

12. Российский боец ММА Акмал Хожиев арестован в США. Его обвиняют в убийстве врача из-за спора о вакцинации против коронавируса.

13. НБА. Лидер чемпионата «Голден Стэйт» благодаря 37 очкам Стефа Карри обыграл в гостях «Бруклин» Дюрэнта и Хардена.

14. Новости фигурного катания. Алина Загитова снялась для рекламы бренда освежителей воздуха. Анна Щербакова стала амбассадором «Сбербанка».

15. Еще про хоккей. «Питтсбург» могут купить владельцы «Ливерпуля» и «Бостон Ред Сокс» – компания Fenway Sports Group. Кузнецов не обращался в ИИХФ и CAS по поводу отмены дисквалификации, без этого апелляцию рассматривать не будут.

Цитаты дня:

Евгения Медведева: «В моей жизни хейта стало меньше, но то, что все же вылезает, меня не задевает. А если все-таки задевает, то блокирую или пролистываю»

«Я против прививок. Вирус не изучен до конца. Гепатит, СПИД столетиями лечили». Жена экс-хавбека «Рубина» Кисляка болеет COVID-19

Флорентино Перес: «То, что делают клубы, спонсируемые государствами, – безумие. Ты даешь им 200 млн, но они не продают игрока»

Сливко о непопадании на Кубок мира и Кубок IBU: «Со мной поступили несправедливо. Так бывает, что тебя кидают»

Владимир Познер: «Наш футбол не заслуживает быть в финальной части ЧМ, если оценивать объективно»

Карпин о будущем российского футбола: «Если будет идти, как идет, то и через 10 лет ничего не будет»