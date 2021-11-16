Депай и Кейн стали лучшими бомбардирами отбора ЧМ-2022 в Европе. У них по 12 голов

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Сборная Нидерландов обыграла Норвегию (2:0) в заключительном туре квалификационного турнира ЧМ-2022.

Второй гол на 1-й добавленной ко второму тайму минуте забил форвард Мемфис Депай, представляющий «Барселону».

Всего за отборочный этап он забил 12 голов в 10 играх. По этому показателю он сравнялся с лидером – нападающим Харри Кейном из сборной Англии, который провел на 2 матча меньше.

Подробно со статистикой Депая можно ознакомиться здесь, Кейна – тут.

Лучшими ассистентами стали Мемфис Депай, Леон Горетцка (Германия) и Душан Тадич (Сербия), отдавшие по 6 голевых передач.

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