Карпин о будущем российского футбола: «Если будет идти, как идет, то и через 10 лет ничего не будет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об уровне футбола в стране.

– Будущее у российского футбола на топовом уровне может быть? У нас катастрофа в еврокубках. С Хорватией с точки зрения игры была катастрофа на уровне сборной. Стоит чего-то ждать простым людям у телевизора? Или еще на пять лет будет пустота?

– Может быть, и больше. В зависимости от того, будут предприняты какие-то шаги или нет. Если будет идти, как идет, то и через 10 лет ничего не будет.

– Что вы подразумеваете под «идти, как идет?»

– Все, начиная с детско-юношеского футбола, про это говорят. Предпринимаются ли какие-то шаги, я не знаю, честно.

– Глядя на нашу молодежную сборную, на всех молодых ребят, у вас нет ощущения, что всходы чуть-чуть проявляются?

– Футболисты, которые сейчас играют в сборной, пять лет назад были такими же, как Тюкавин и Захарян. Молодыми, подающими надежды. И сейчас мы видим то, что видим.

Не знаю, что через пять лет будет с Захаряном и Тюкавиным. Как они будут развиваться и будут ли. И ощущения ничего не подсказывают.

Молодые футболисты появлялись всегда – нет ни одной пятилетки, в которой не было бы хороших, подающих надежды футболистов. В каждой пятилетке можно набрать качественных игроков. Но вот их дальнейшее развитие – вопрос, – сказал Карпин.

Кажется, веру Карпина в его футбол в сборной убила одна игра. Осмысление удивительной искренности

«Глобальная мысль одна: мы боимся». Глубокая рефлексия Карпина после проигрыша Хорватии

Проблема Карпина – не в игроках, а в нем самом. Он много лет уверен, что все делает правильно, и не хочет меняться