Овечкин впервые в сезоне не забил в 2 матчах подряд. У него 1 бросок, 6 хитов и «минус 2» в игре с «Анахаймом»

Капитан не набрал очков в матче регулярного чемпионата против (2:3 ОТ).

Россиянин (21:40, все в равных составах, большинства у «столичных» не было) впервые в сезоне не забил в 2 матчах подряд и завершил матч с полезностью «минус 2».

Он нанес 1 бросок в створ, применил 6 силовых приемов и сделал 1 перехват.

В 16 матчах на счету Овечкина 26 (12+14) очков при общей полезности «+12».

Он идет третьим в гонке бомбардиров после Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (33 и 29 баллов соответственно), а в гонке снайперов – вторым после Драйзайтля (17 голов).