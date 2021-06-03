Овечкин впервые в сезоне не забил в 2 матчах подряд. У него 1 бросок, 6 хитов и «минус 2» в игре с «Анахаймом»

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не набрал очков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (2:3 ОТ). 

Россиянин (21:40, все в равных составах, большинства у «столичных» не было) впервые в сезоне не забил в 2 матчах подряд и завершил матч с полезностью «минус 2». 

Он нанес 1 бросок в створ, применил 6 силовых приемов и сделал 1 перехват. 

В 16 матчах на счету Овечкина 26 (12+14) очков при общей полезности «+12».

Он идет третьим в гонке бомбардиров после Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида из «Эдмонтона» (33 и 29 баллов соответственно), а в гонке снайперов – вторым после Драйзайтля (17 голов). 

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