Миронова, Нигматуллина, Куклина, Казакевич, Васнецова и Резцова вошли в состав сборной России на Кубок мира

Теги Кубок мира по биатлону сборная России жен Лариса Куклина Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова Светлана Миронова Ирина Казакевич Валерия Васнецова Биатлон

Союз биатлонистов России опубликовал состав женской сборной на первые два этапа Кубка мира в Эстерсунде. 

Состав был сформирован по итогам контрольных гонок в Тюмени – спринта и масс-старта. Ирина Казакевич стала в них 15-й и 10-й. 

Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина отобрались, как вошедшие в топ-20 общего зачета КМ прошлого сезона. 

Состав сборной России

Кубок мира

Женщины

Светлана Миронова

Ульяна Нигматуллина

Лариса Куклина 

Ирина Казакевич

Валерия Васнецова

Кристина Резцова

Куклина – лучшая по итогам отборочных стартов сборной России, Резцова – 3-я, Буртасова – 7-я, Казакевич – 15-я

Нервный отбор в биатлоне: камеры на стрельбище, одинаковые лыжи у всех – а результаты записывают ручкой в тетрадь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные