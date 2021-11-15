Миронова, Нигматуллина, Куклина, Казакевич, Васнецова и Резцова вошли в состав сборной России на Кубок мира

Союз биатлонистов России опубликовал состав женской сборной на первые два этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Состав был сформирован по итогам контрольных гонок в Тюмени – спринта и масс-старта. Ирина Казакевич стала в них 15-й и 10-й.

Светлана Миронова и отобрались, как вошедшие в топ-20 общего зачета КМ прошлого сезона.

Состав сборной России

Кубок мира

Женщины

Ульяна Нигматуллина

Ирина Казакевич

Куклина – лучшая по итогам отборочных стартов сборной России, Резцова – 3-я, Буртасова – 7-я, Казакевич – 15-я

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