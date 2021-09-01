Бенжамена Менди обвинили еще в двух эпизодах изнасилования. Их число возросло до шести

Защитнику выдвинули обвинения еще в двух эпизодах изнасилования.

Таким образом, общее число эпизодов возросло до шести. В августе французу были предъявлены обвинения в связи с четырьмя эпизодами изнасилования и одним эпизодом насилия на почве секса.

Обвинения выдвигают четыре женщины старше 16 лет. Они утверждают, что подверглись нападениям со стороны футболиста в период с октября 2020 года по август 2021-го. Вместе с Менди за те же преступления также обвиняется 40-летний Луи Саа Маттури.

В октябре суд в третий раз отказал 27-летнему защитнику в освобождении под залог. Он находится в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле и останется под стражей до 24 января.

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