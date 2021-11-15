Сливко о непопадании на Кубок мира и Кубок IBU: «Со мной поступили несправедливо. Так бывает, что тебя кидают»

Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о том, что ее не включили в состав команды на Кубок мира и Кубок IBU.
На отборочных стартах в Тюмени Сливко заняла 11-е место в спринте и 7-е – в масс-старте.
«Мои дорогие, я понимаю, что вы, как и я, не понимаете, почему со мной поступили так несправедливо.
Но у меня все хорошо. Жизнь продолжается. Я благодарю всех за поддержку.
Просто так бывает, что тебя кидают», – написала Сливко.
Встречайте наших на Кубке мира: 18 биатлонистов бились за одну вакансию (и лучший не допущен), а еще взяли Казакевич, провалившую отбор