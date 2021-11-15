Сливко о непопадании на Кубок мира и Кубок IBU: «Со мной поступили несправедливо. Так бывает, что тебя кидают»

Российская биатлонистка высказалась о том, что ее не включили в состав команды на Кубок мира и .

На отборочных стартах в Тюмени Сливко заняла 11-е место в спринте и 7-е – в масс-старте.

«Мои дорогие, я понимаю, что вы, как и я, не понимаете, почему со мной поступили так несправедливо.

Но у меня все хорошо. Жизнь продолжается. Я благодарю всех за поддержку.

Просто так бывает, что тебя кидают», – написала Сливко.

Встречайте наших на Кубке мира: 18 биатлонистов бились за одну вакансию (и лучший не допущен), а еще взяли Казакевич, провалившую отбор