Переговоры «Спартака» с тренером Ваноли находятся в продвинутой стадии (Николо Скира)

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Итальянский тренер Паоло Ваноли в ближайшее время может возглавить «Спартак».

Переговоры московского клуба с 49-летним специалистом находятся в продвинутой стадии, сообщает инсайдер Николо Скира.

Ваноли – бывший ассистент Антонио Конте, с которым он работал в «Челси» и «Интере».

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведет переговоры с агентом главного тренера команды Руя Витории о разрыве контракта после паузы на матчи сборных.

Напомним, Витория тренирует «Спартак» с мая 2021 года. Его контракт действует до 2023 года. 

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