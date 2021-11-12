Переговоры «Спартака» с тренером Ваноли находятся в продвинутой стадии (Николо Скира)

Итальянский тренер Паоло Ваноли в ближайшее время может возглавить «Спартак».

Переговоры московского клуба с 49-летним специалистом находятся в продвинутой стадии, сообщает инсайдер Николо Скира.

Ваноли – бывший ассистент , с которым он работал в и .

Ранее сообщалось, что проведет переговоры с агентом главного тренера команды о разрыве контракта после паузы на матчи сборных.

Напомним, Витория тренирует «Спартак» с мая 2021 года. Его контракт действует до 2023 года.