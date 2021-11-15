Чжоу подписал контракт с «Альфа Ромео» и станет первым китайским гонщиком «Формулы-1»

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Пилот «Формулы-2» Чжоу Гуаньюй перейдет в «Формулу-1» в 2022 году.

Чжоу подписал контракт с «Альфа Ромео». Он станет напарником Валттери Боттаса и заменит Антонио Джовинацци. Юниор «Альпин» – первый гонщик из Китая, который выступит в «Ф-1».

22-летний пилот проводит свой третий сезон в «Ф-2» и занимает вторую строчку в общем зачете. На его счету титул в азиатской «Формуле-3» в 2021 году и вице-чемпионство в итальянской «Формуле-4» в 2015-м.

До конца сезона-2018 Чжоу являлся гонщиком Академии «Феррари», после чего присоединился к программе «Рено» (с сезона-2021 – «Альпин»). В 2020 году он стал тест-пилотом «Рено».

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43%
Чжоу Гуаньюй
Через год вылетит из чемпионата
41%
Рио Харьянто
Через год уйдет из «Альфы», но найдет другую команду
12%
Тео Пуршер
Не проедет и полного сезона
4%

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