«Я против прививок. Вирус не изучен до конца. Гепатит, СПИД столетиями лечили». Жена экс-хавбека «Рубина» Кисляка о COVID-19

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Юлия Кисляк, жена бывшего полузащитника «Рубина» Сергея Кисляка, сейчас выступающего за минское «Динамо», высказалась на тему о вакцинации от коронавируса.

– Юля, вы делали прививку от COVID-19?

– Я против прививок! COVID для меня сомнительный вирус, а прививка от него еще более сомнительна!

Вирус, которому пару лет, не изучен до конца – уже прививку придумали. Гепатит столетиями лечили, СПИД и т.д.

Моя тетя болела с прививкой сильно... – передает белорусская Tribuna.com запись девушки в Instagram.

Отметим, что СПИД был впервые описан лишь в 1981 году. Универсального лечения от этого заболевания до сих пор нет.

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