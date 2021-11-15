«Я против прививок. Вирус не изучен до конца. Гепатит, СПИД столетиями лечили». Жена экс-хавбека «Рубина» Кисляка о COVID-19

Юлия Кисляк, жена бывшего полузащитника «Рубина» Сергея Кисляка, сейчас выступающего за минское «Динамо», высказалась на тему о вакцинации от коронавируса.
– Юля, вы делали прививку от COVID-19?
– Я против прививок! COVID для меня сомнительный вирус, а прививка от него еще более сомнительна!
Вирус, которому пару лет, не изучен до конца – уже прививку придумали. Гепатит столетиями лечили, СПИД и т.д.
Моя тетя болела с прививкой сильно... – передает белорусская Tribuna.com запись девушки в Instagram.
Отметим, что СПИД был впервые описан лишь в 1981 году. Универсального лечения от этого заболевания до сих пор нет.