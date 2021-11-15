Медведев первым вышел в полуфинал итогового турнира

Россиянин Даниил Медведев стал полуфиналистом итогового турнира ATP в Турине.
Это произошло из-за того, что он обыграл Александра Зверева, одержав вторую победу в двух групповых матчах, а Маттео Берреттини снялся с турнира.
Заменивший его Янник Синнер не сможет обойти россиянина, даже если выиграет оба матча – потому что, по правилам итогового, приоритет отдается тем, кто больше играл.
А Зверев или Хуберт Хуркач не обойдут россиянина, потому что он выиграл у них очные встречи. Таким образом, действующий чемпион выйдет из группы с первого места.
Медведев – скала! Против Зверева пережил драму во втором сете (спорный зашаг) и королевски провел решающий тай-брейк