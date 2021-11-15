Владимир Познер: «Наш футбол не заслуживает быть в финальной части ЧМ, если оценивать объективно»

Телеведущий и журналист высказался о поражении сборной России от Хорватии в матче квалификации ЧМ-2022 (0:1).

– Как оцените матч против хорватов? Ожидаемый результат для вас?

– Я не эксперт, но уходить в глубокую оборону не стоило, но наши сделали именно так. Это редко предвещает победу. Мы помним, когда на ЧМ мы выставили автобус против испанцев, и это принесло успех, но тогда нам откровенно повезло, плюс не забывайте прекрасную игру Игоря Акинфеева как по ходу матча, так и в серии пенальти.

Тем не менее, это не красивый футбол и не вызывающий лично у меня никакого восторга. Жаль, что случился автогол, жаль Кудряшова. Обидно так проигрывать, но когда видишь, что соотношение ударов в сторону ворот 19:2 в пользу хорватов, понимаешь, что другого результата ожидать трудно.

Если бы не ливень, счет был бы другим. Безусловно, хорваты были очень сильны. Модрич, выдающийся, конечно, игрок. Но, по моим ощущениям по такому матчу, это было не настолько, чтобы закрываться и удерживать счет. Это практически гарантировало нам поражение с хорватами.

– Карпин сетовал, что есть вопросы насчет психологии и менталитета. Футболисты элементарно выбивали мяч вперед. Как с этим быть нашему футболу?

– Советчиков масса по таким вопросам. У нас все разбираются в футболе и в медицине. Потому я воздержусь от подобных комментариев. Главному тренеру здесь виднее. Могу лишь подтвердить очевидное: дела с организацией футбола у нас обстоят неважно. Причем начиная с детского футбола. Я понимаю, что нужно решать этот вопрос, но решится он не за один год.

– Татьяна Тарасова сказала, что у нас нет футбола. Согласны?

– Ну почему? У нас есть футбол в стране. по футболу находится на 37-й строчке в рейтинге ФИФА, поэтому он такой, какой есть. Другое дело, что когда выходишь в финальную часть чемпионат мира, с таким футболом там на что-то рассчитывать, мягко говоря, наивно.

Особенно, когда смотришь на игру других сборных, которые пробились на чемпионат мира и видишь количество забитых мячей.

– Верите в Карпина? Вчера он сказал, что сомневается насчет своего будущего с таким подходом к делу.

– Не могу его судить. Карпину сейчас очень тяжело. Он думает, как ему быть. С этой командой Карпину рассчитывать на что-то не приходится. У него руки опускаются. Нужны другие игроки, другая психология, другой настрой.

Задача попасть на ЧМ – дико трудная. Посмотрим, на кого наши попадут в стыках. Это может быть и Италия, и Португалия, и Польша. Можно проскочить, всякое бывает. Но если оценивать уровень нашего футбола объективно, то он не заслуживает того, чтобы быть в финальной части чемпионата мира.

Я не специалист, а просто давно смотрю футбол, но даже я вижу, что у нашей команды нет достаточной техники, скорости и класса, – сказал Познер.