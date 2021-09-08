«Фиорентина» хочет разорвать контракт с Кокориным или отдать его в аренду

хочет расстаться с нападающим .

Итальянский клуб хочет либо отдать 30-летнего форварда в аренду, либо расторгнуть с ним контракт. Отмечается, что футболист вряд ли согласится на прекращение сотрудничества с «Фиорентиной», пишет Corriere Fiorentino.

Отмечается, что сделка по переходу Кокорина в другой клуб практически невыполнима.

Срок контракта Александра с «Фиорентиной» истекает летом 2024 года, по нему футболист зарабатывает почти 2 миллиона евро в год.

Александр провел 7 матчей в Серии А и получил 2 желтых карточки после перехода из «Спартака» прошлой зимой. Из-за травмы россиянин не играл за клуб с 3 октября. Его статистику можно найти здесь.

За два сезона в «Фиорентине» Кокорин пока сыграл 150 минут. Мы разобрали почти каждую