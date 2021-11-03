Боец ММА Акмал Хожиев арестован в США. Его обвиняют в убийстве врача из-за спора о вакцинации против коронавируса

Российский боец Акмал Хожиев обвиняется в убийстве врача в США. Полиция арестовала спортсмена, давшего признательные показания.

Об этом сообщает MMA Junkie. К убийству привел спор Акмала и врача о борьбе против коронавируса. Хожиев, отмечает источник, был противником массовой вакцинации.

По показаниям свидетелей, боец и убитый ужинали перед началом спора, однако в какой-то момент Хожиев якобы воткнул врачу кость в горло, а затем нанес несколько ударов ножом.

Окружение бойца замечало проблемы Акмала с психикой: ранее его выгнали из двух бойцовских залов из-за вспышек гнева и угроз в адрес персонала.

Россиянин имеет в своем резюме четыре профессиональных боя в ММА, в которых он одержал три победы.

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