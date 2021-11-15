Россия, Украина, Италия, Португалия и еще 8 сборных сыграют в стыковых матчах ЧМ-2022

Сборные Украины, Турции и примут участие в стыковых матчах .

Таким образом, стали известны все 12 участников раунда плей-офф.

Ранее право на участие в стыковых матчах получили сборные России, Северной Македонии, Австрии, Чехии, Шотландии, , , Италии и .

и вышли в плей-офф через .

Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Полуфинальные пары будут определены жеребьевкой, которая состоится 26 ноября.

Будет три пути – A, B, C. В полуфинале и финале – по одной игре.

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29-го.

Кто уже вышел на ЧМ-2022? Англия, Германия, Франция, Испания, Бразилия и еще 6 сборных