Россия, Украина, Италия, Португалия и еще 8 сборных сыграют в стыковых матчах ЧМ-2022

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Сборные Украины, Турции и Уэльса примут участие в стыковых матчах ЧМ-2022.

Таким образом, стали известны все 12 участников раунда плей-офф.

Ранее право на участие в стыковых матчах получили сборные России, Северной Македонии, Австрии, Чехии, Шотландии, Португалии, Швеции, Италии и Польши.

Австрия и Чехия вышли в плей-офф через Лигу наций.

Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

Полуфинальные пары будут определены жеребьевкой, которая состоится 26 ноября.

Будет три пути – A, B, C. В полуфинале и финале – по одной игре.

Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29-го.

Кто уже вышел на ЧМ-2022? Англия, Германия, Франция, Испания, Бразилия и еще 6 сборных

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