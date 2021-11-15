Россия, Украина, Италия, Португалия и еще 8 сборных сыграют в стыковых матчах ЧМ-2022

Сборные Украины, Турции и Уэльса примут участие в стыковых матчах ЧМ-2022.
Таким образом, стали известны все 12 участников раунда плей-офф.
Ранее право на участие в стыковых матчах получили сборные России, Северной Македонии, Австрии, Чехии, Шотландии, Португалии, Швеции, Италии и Польши.
Австрия и Чехия вышли в плей-офф через Лигу наций.
Сеяные: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.
Несеяные: Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.
Полуфинальные пары будут определены жеребьевкой, которая состоится 26 ноября.
Будет три пути – A, B, C. В полуфинале и финале – по одной игре.
Полуфиналы пройдут 24 марта 2022 года, финалы – 29-го.
Кто уже вышел на ЧМ-2022? Англия, Германия, Франция, Испания, Бразилия и еще 6 сборных