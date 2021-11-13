Россия U21 впервые обыграла Испанию. Были 5 поражений и ничья

В 6-м туре отбора Евро-2023 (U21) молодежная сборная России обыграла сборную Испании (1:0) благодаря голу форварда .

Это первая победа российской команды над молодежной сборной Испании.

В шести предыдущих играх Россия U21 потерпела пять поражений и один раз добилась ничьей.

Благодаря этой победе россияне догнали сегодняшних соперников по очкам в отборочной группе – у них по 15 баллов.

Тюкавин забил Испании через 2 минуты после выхода на замену. У него 3 гола в 3 последних играх за Россию U21