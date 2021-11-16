Квалификация Евро-2023 (U21). Россия победила Испанию – 1:0, забил Тюкавин

В 6-м туре отбора Евро-2023 (U21) молодежная сборная России переиграла сборную Испании (1:0) на .

Единственный гол на 60-й минуте игры, через 2 минуты после выхода на замену, забил форвард .

Россияне и испанцы теперь набрали по 15 очков, однако Испания пока выше в таблице благодаря победе в первом матче со счетом 4:1.

Продолжение квалификации – весной, российской молодежке предстоят гостевые матчи против Мальты (25 марта) и Северной Ирландии (29 марта). Испанцы в эти же даты примут Литву и на выезде сыграют со Словакией. Затем по два матча команды проведут в июне.

Квалификация Евро-2023 (U21)

Группа С

6-й тур

Россия U21 – Испания U21 – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Тюкавин (60).

Россия: Бориско, Прохин, Кузьмичев, Сильянов, Степанов, Хлусевич, Севикян (Сулейманов, 46), Марадишвили (Пруцев, 57), Мухин, Умяров (к), Агаларов (Тюкавин, 58).

Испания: Астульес, Гильямон, Фонтан, Гомес, Франсес, Миранда, Сансет (Камельо, 69), Туррьентес (Гарсия, 53), Парис (Амадо, 46), Руис (Уильямс, 83), Лобете (Кампос, 46).

Предупреждения: Туррьентес (34), Марадишвили (36), Агаларов (37), Степанов (41), Парис (45+1), Кузьмичев (62), Сулейманов (73), Мухин (89).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Турнирное положение: Испания – 15 очков (6 матчей), Россия – 15 (6), Словакия – 9 (6), Северная Ирландия – 6 (5), Литва – 3 (6), Мальта – 3 (5).