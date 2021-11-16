Квалификация ЧМ-2022. Аргентина против Бразилии, Чили – Эквадор, Уругвай проиграл Боливии

Теги Сборная Бразилии по футболу Сборная Аргентины по футболу сборная Чили по футболу результаты сборная Эквадора по футболу сборная Венесуэлы по футболу Сборная Колумбии по футболу сборная Парагвая по футболу Сборная Перу по футболу Сборная Уругвая по футболу сборная Боливии по футболу квалификация ЧМ-2022 Южная Америка Футбол

В рамках отбора ЧМ-2022 Уругвай в гостях был разгромлен Боливией (0:3), Аргентина дома играет с Бразилией, Чили принимает Эквадор, а Колумбия встречается с Парагваем.

Квалификация ЧМ-2022 Южная Америка

14-й тур

Боливия – Уругвай 3:0 (2:0, 1:0)
Дата проведения
16 ноября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30 Арсе, 2:0 – 45 Морено, 3:0 – 79 Арсе.
БоливияЛампе, Бехарано, Сагредо, Кинтерос, Фернандес (Энумба, 46), Хустиниано, Вильярроэль (Сауседо, 59), Рамальо (Сааведра, 71), Морено, Арсе (Гонсалес, 85), Абрего (Альгараньяс, 59).
УругвайМуслера, Касерес, Годин, Хименес, Пикерес (Гонсалес, 46), Нандес (Родригес, 63), Весино (Суарес, 46), Торрейра (Арамбарри, 68), Бентанкур, Альварес Мартинес, Торрес (Родригес, 76).
Предупреждения:
Кинтерос (22), Гонсалес (60).
Удаление:
Альгараньяс (74).

 

Венесуэла – Перу 1:2 (второй тайм)
Дата проведения
17 ноября, 00.00, «Estadio Olimpico de la UCV»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Лападула, 1:1 – 52 Мачис, 1:2 – 65 Куэва.
ВенесуэлаФариньес, Эрнандес, Осорио, Феррареси, Гонсалес, Саварино (Бельо, 70), Ринкон, Морено (Кассерес, 60), Гонсалес (Уртадо, 70), Аристегьета, Мачис.
ПеруГальесе, Адвинкула, Рамос, Абрам, Трауко, Каррильо, Куэва, Йотун, Тапия, Пенья (Гонсалес, 59), Лападула.
Предупреждения:
Гонсалес (30), Адвинкула (42), Йотун (60), Эрнандес (64).

 

Колумбия – Парагвай
Дата проведения
17 ноября, 02.00, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
превью матча онлайн статистика
КолумбияОспина, Тесильо, Санчес, Хамес, Морено, Куэльяр, Лерма, Куадрадо, Муриэль, Борха, Диас.
ПарагвайСильва, Эскобар, Гомес, Бальбуэна, Алонсо, Альмирон, Рохас, Кубас, Вильясанти, Самудио, Гонсалес.

 

Аргентина – Бразилия
Дата проведения
17 ноября, 02.30, «Бисентенарио»
превью матча онлайн статистика

 

Чили – Эквадор
Дата проведения
17 ноября, 03.15, «Estadio San Carlos de Apoquindo»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные