Квалификация ЧМ-2022. Аргентина против Бразилии, Чили – Эквадор, Уругвай проиграл Боливии

В рамках отбора ЧМ-2022 Уругвай в гостях был разгромлен Боливией (0:3), Аргентина дома играет с Бразилией, принимает , а встречается с Парагваем.

Квалификация ЧМ-2022 Южная Америка

14-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика отбора ЧМ-2022