Квалификация ЧМ-2022. Аргентина против Бразилии, Чили – Эквадор, Уругвай проиграл Боливии

В рамках отбора ЧМ-2022 Уругвай в гостях был разгромлен Боливией (0:3), Аргентина дома играет с Бразилией, Чили принимает Эквадор, а Колумбия встречается с Парагваем.
Квалификация ЧМ-2022 Южная Америка
14-й тур
- Дата проведения
- 16 ноября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
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Боливия –
Лампе, Бехарано, Сагредо, Кинтерос, Фернандес (Энумба, 46), Хустиниано, Вильярроэль (Сауседо, 59), Рамальо (Сааведра, 71), Морено, Арсе (Гонсалес, 85), Абрего (Альгараньяс, 59).
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Уругвай –
Муслера, Касерес, Годин, Хименес, Пикерес (Гонсалес, 46), Нандес (Родригес, 63), Весино (Суарес, 46), Торрейра (Арамбарри, 68), Бентанкур, Альварес Мартинес, Торрес (Родригес, 76).
- Удаление:
- Альгараньяс (74).
- Дата проведения
- 17 ноября, 00.00, «Estadio Olimpico de la UCV»
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Венесуэла –
Фариньес, Эрнандес, Осорио, Феррареси, Гонсалес, Саварино (Бельо, 70), Ринкон, Морено (Кассерес, 60), Гонсалес (Уртадо, 70), Аристегьета, Мачис.
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Перу –
Гальесе, Адвинкула, Рамос, Абрам, Трауко, Каррильо, Куэва, Йотун, Тапия, Пенья (Гонсалес, 59), Лападула.
- Дата проведения
- 17 ноября, 02.00, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
- Дата проведения
- 17 ноября, 02.30, «Бисентенарио»
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.15, «Estadio San Carlos de Apoquindo»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.