НБА. «Бруклин» примет «Голден Стэйт», «Юта» – «Филадельфию», «Клипперс» – «Сан-Антонио»

Во вторник, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона пройдут три матча.

Дюрэнта и Хардена примет на своей площадке лидера Западной конференции «Голден Стэйт».

«Юта» встретится с «Филадельфией», – с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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