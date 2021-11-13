НБА. «Бруклин» примет «Голден Стэйт», «Юта» – «Филадельфию», «Клипперс» – «Сан-Антонио»

Во вторник, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.
«Бруклин» Дюрэнта и Хардена примет на своей площадке лидера Западной конференции «Голден Стэйт».
«Юта» встретится с «Филадельфией», «Клипперс» – с «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 ноября, 03.30, «Barclays Center»
- Дата проведения
- 17 ноября, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 17 ноября, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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