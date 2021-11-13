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    НБА. «Бруклин» примет «Голден Стэйт», «Юта» – «Филадельфию», «Клипперс» – «Сан-Антонио»

    Теги результаты Голден Стэйт Клипперс Бруклин Филадельфия Сан-Антонио НБА Юта Баскетбол

    Во вторник, 16 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

    «Бруклин» Дюрэнта и Хардена примет на своей площадке лидера Западной конференции «Голден Стэйт».

    «Юта» встретится с «Филадельфией», «Клипперс» – с «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Бруклин – Голден Стэйт
    Дата проведения
    17 ноября, 03.30, «Barclays Center»
    Онлайн матча

    Юта – Филадельфия
    Дата проведения
    17 ноября, 06.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Сан-Антонио
    Дата проведения
    17 ноября, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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