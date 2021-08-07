Флорентино Перес: «То, что делают клубы, спонсируемые государствами, – безумие. Ты даешь им 200 млн, но они не продают игрока»

Президент поделился опасениями о политике таких клубов, как , и .

«Мы должны выполнять условия контрактов, и мы стараемся приглашать в клуб хороших, лучших игроков. Но им нужно платить.

Сейчас ты предлагаешь за игрока 200 миллионов, но его отказываются продавать. Для них лучше, чтобы срок контракта истек. То, что делают клубы, спонсируемые государствами, прямо сейчас – это безумие. Они просто не продают игроков.

Я борюсь с этим, потому что управление клубом – это главное. Это важнее денег, поступающих со стороны. Наступит момент, когда государства будут владеть 30 лучшими клубами Европы. Это противоречит принципам европейского сообщества.

Я пришел, чтобы бороться с этим. Я борюсь с этим с момента прихода в клуб», – сказал Перес.

Напомним, что летом «Реал» пытался приобрести у «ПСЖ» и предлагал за него около 220 млн евро, но получил отказ. Летом француз может стать свободным агентом.