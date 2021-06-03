Кузнецов не обращался в ИИХФ и CAS по поводу отмены дисквалификации. Без этого апелляцию рассматривать не будут («Чемпионат»)

Возможное участие нападающего на Олимпиаде-2022 в составе сборной России по-прежнему под вопросом.

«Чемпионат» со ссылкой на источники, близкие к НХЛ, сообщает, что 29-летний нападающий не обращался в дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (ИИХФ) и Спортивный арбитражный суд ( ) с запросом по поводу отмены своей дисквалификации.

Письменное заявление является обязательным шагом со стороны хоккеиста для запуска процесса рассмотрения апелляции.

Кузнецова в этом деле представляет североамериканский юрист Пол Грин, и именно от него, по согласованию с клиентом, должны исходить инициатива и подаваться все необходимые бумаги.

В 2019 году хоккеист «Вашингтона» был отстранен на четыре года за употребление кокаина.

В этом сезоне Кузнецов набрал 20 (6+14) очков в 15 матчах чемпионата .

Кузнецов пересобрался после невнятного сезона и выдал топовый старт. Как же будет обидно, если он так и останется без Олимпиады