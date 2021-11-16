Нидерланды вышли на ЧМ-2022, Украина, Турция и Уэльс – в стыковые матчи

Сборная Нидерландов стала последней европейской командой, получившей прямую путевку на .

Команда Луи ван Гала стала первой в отборочной группе G, набрав 23 очка. Турция заняла вторую строчку с 21 баллом и попала в стыковые матчи.

В группе E также определилась команда, которая весной сыграет в стыках, – сборная . С 15 очками она стала второй.

В группе D сборной также удалось в последнем туре выйти на вторую строчку благодаря победе над Боснией и Герцеговиной (2:0) и поражению Финляндии от Франции (0:2). В итоге она набрала 12 очков, финны – 11.