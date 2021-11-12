Квалификация ЧМ-2022. Нидерланды примут Норвегию, Турция в гостях у Черногории, Украина против Боснии

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В заключительных матчах последнего тура отбора ЧМ-2022 Нидерланды примут Норвегию, Турция сыграет с Черногорией на выезде, Украина – с Боснией. 

Уже обеспечившие себе путевки в Катар Бельгия и Франция сыграют в гостях с Уэльсом и Финляндией соответственно. 

Квалификация ЧМ-2022

Группа G

Нидерланды – Норвегия
Дата проведения
16 ноября, 22.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика

 

Черногория – Турция
Дата проведения
16 ноября, 22.45, «Под Горицом»
превью матча онлайн статистика

 

Гибралтар – Латвия
Дата проведения
16 ноября, 22.45, «Виктория Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Уэльс – Бельгия
Дата проведения
16 ноября, 22.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Чехия – Эстония
Дата проведения
16 ноября, 22.45, «Генерали Арена»
превью матча онлайн статистика

Группа E

Финляндия – Франция
Дата проведения
16 ноября, 22.45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Босния и Герцеговина – Украина
Дата проведения
16 ноября, 22.45, «Билино Поле»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022

В квалификации ЧМ-2022 почти все ясно – смотрите. Максимум интриги только в одной группе

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