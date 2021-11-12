Квалификация ЧМ-2022. Нидерланды примут Норвегию, Турция в гостях у Черногории, Украина против Боснии

В заключительных матчах последнего тура отбора ЧМ-2022 Нидерланды примут Норвегию, сыграет с Черногорией на выезде, – с Боснией.

Уже обеспечившие себе путевки в Катар Бельгия и сыграют в гостях с Уэльсом и Финляндией соответственно.

Квалификация ЧМ-2022

Группа G

Группа D

Группа E

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2022

Статистика отбора ЧМ-2022

В квалификации ЧМ-2022 почти все ясно – смотрите. Максимум интриги только в одной группе