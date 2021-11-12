Квалификация ЧМ-2022. Нидерланды примут Норвегию, Турция в гостях у Черногории, Украина против Боснии

В заключительных матчах последнего тура отбора ЧМ-2022 Нидерланды примут Норвегию, Турция сыграет с Черногорией на выезде, Украина – с Боснией.
Уже обеспечившие себе путевки в Катар Бельгия и Франция сыграют в гостях с Уэльсом и Финляндией соответственно.
Группа G
- Дата проведения
- 16 ноября, 22.45, «Фейеноорд»
- Дата проведения
- 16 ноября, 22.45, «Под Горицом»
- Дата проведения
- 16 ноября, 22.45, «Виктория Стэдиум»
Группа D
- Дата проведения
- 16 ноября, 22.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 ноября, 22.45, «Генерали Арена»
Группа E
- Дата проведения
- 16 ноября, 22.45, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 16 ноября, 22.45, «Билино Поле»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
В квалификации ЧМ-2022 почти все ясно – смотрите. Максимум интриги только в одной группе