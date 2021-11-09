Депутат Госдумы о Fan ID: «Не лучше ли направить 700 млн рублей на детский спорт или поддержку родителей?»

Депутат Госдумы Яна Лантратова поделилась сомнениями по поводу законопроекта о введении Fan ID для болельщиков.

«Воздержалась в ходе голосования по Fan ID.

В мой адрес поступили обращения болельщиков, спортивного сообщества, они обеспокоены принятием данного проекта закона. В случае его принятия для прохода на стадион каждому потребуется иметь при себе: 1) билет на соревнование, 2) гражданский паспорт, 3) результат ПЦР-теста или сертификат о вакцинации (где есть уже ФИО, дата рождения) и 4) так называемый Fan ID.

Безусловно, использование подобной системы на чемпионате мира по футболу в 2018 году было обусловлено большим числом иностранных болельщиков и требованиями безопасности.

Сегодня, когда на стадионах в России уже удалось навести порядок и безопасность, ходят много семей с детьми – эта мера болельщикам кажется избыточной (из текста письма).

В связи с этим, ко второму чтению законопроекта хотелось бы получить ответы на задаваемые ответы.

1. Не повлияет ли введение такой системы на посещаемость матчей и, как следствие, [приведет] к снижению доходов клубов и увеличению бюджетных вливаний?

2. Каковы критерии отказа в выдаче паспорта болельщика? Они непонятны сообществу, так же как и инструменты оспаривания таких решений.

3. Также, согласно финансово-экономическому обоснованию, на внедрение и содержание этой системы потребуется порядка 700 млн рублей, и это только в первые два года.

Не лучше бы было направить эти деньги на поддержку и развитие официальных организаций спортивных болельщиков, которые на общественных началах ведут реальную работу по улучшению ситуации на спортивных аренах? Или же на детский спорт, поддержку родителей, которые не могут оплатить участие своих детей в соревнованиях…

Я полностью поддерживаю саму идею законопроекта – обеспечение безопасности. Это важно и нужно делать! Я понимаю опасность, которая существует. Вместе с тем необходимо подумать о методах», – написала Лантратова.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID.

Ранее сообщалось, что на внедрение данной системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

«Решение явно приняли в ФСБ». Отказ в FAN ID за митинги – уже в России