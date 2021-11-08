Замминистра спорта о Fan ID: «Предполагаем, что это повысит посещаемость соревнований»

Заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров прокомментировал законопроект о введении Fan ID для болельщиков.

«Мы предполагаем, что введение таких мер позволит, наоборот, повысить посещаемость спортивных соревнований, в случае если будет обеспечен надлежащий порядок при проведении массовых спортивных мероприятий», – сказал Федоров.

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении Fan ID.

Ранее сообщалось, что на внедрение данной системы в 2021-2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

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