Малкин выложил свое школьное сочинение: «Любимая команда – «Детройт», моя мечта – играть за границей»

Нападающий в инстаграме опубликовал свое школьное сочинение.

Оно называется «Моя мечта». Орфография оригинала сохранена.

«Самая моя заветная мечта стать знаменитым хоккеистом, играть хорошо и чтобы про меня писали в газете. Моя мечта еще одна: играть за границеи и моя любимая команда – «Детроит ред уинс», что в переводе [означает] «красные крылья».

Чтобы у меня была машина, красивый дом и любимая семья. Здесь мне не разрешают завести собаку, но за границей я бы завел красивую собаку.

Я бы хотел остаться капитаном, как и сеичас. Чтобы поездить по другим городам и поведать весь мир. Поведать, как живут другие люди их занятия. В первую очередь, когда я приеду за границу побегу в «Магдональс».

Чтобы у меня была самая сильная команда. У моей команды будет символ крыло. Это наверная очень огромная мечта, но почему бы не попытаться», – говорится в сочинении.

Малкин еще не играл в нынешнем сезоне . Россиянин продолжает восстановление после операции на правом колене, перенесенной в июне.