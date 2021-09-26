Мухамедзянов выиграл контрольную тренировку сборной России по биатлону, Поварницын – 2-й, Серохвостов – 3-й, Бабиков – 7-й

Сегодня в Ханты-Мансийске прошла контрольная тренировка мужской сборной России по биатлону.

Победу в спринте одержал Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын – 2-й, Даниил Серохвостов – 3-й.

Отборочные старты на декабрьские этапы Кубка мира и Кубка IBU проходят 12 и 13 ноября. По итогам спринта и масс-старта будет определен один участник основного состава (в дополнение к пятерым, которые без отбора стартуют на Кубке мира) и шесть – резервного.

Контрольная тренировка сборной России

Ханты-Мансийск

Спринт



1. Ильназ Мухамедзянов – 29.07,4 (0+1)

2. Александр Поварницын – 5,3 (0+1)

3. Даниил Серохвостов – 17,5 (1+2)

4. Никита Поршнев – 23,2 (0+1)

5. Кирилл Бажин – 35,5 (0+0)

6. Кирилл Стрельцов – 37,3 (0+2)

7. Антон Бабиков – 50,6 (1+1)

8. Василий Томшин – 1.01,8 (1+1)

9. Максим Цветков – 1.02,2 (1+0)

10. Михаил Первушин – 1.19,2 (0+1)

11. Петр Пащенко – 1.32,3 (0+2)

12. Андрей Вьюхин – 1.36,1 (2+3)

13. Илья Гаврилов – 1.43,2 (1+2)

14. Евгений Сидоров – 1.46,0 (1+2)

15. Семен Сучилов – 1.50,7 (2+2)

16. Роман Сурнев – 1.54,5 (1+2)

17. Ярослав Костюков – 1.59,3 (0+1)

18. Даниил Фомин – 2.10,4 (2+1)

19. Дмитрий Иванов – 2.15,9 (2+1)

20. Денис Таштимеров – 3.00,9 (2+0)

21. Алексей Вагин – 3.01,9 (1+2)

22. Юрий Шопин – 4.16,6 (0+2)