Татьяна Навка: «Людей, которые отдали здоровье, но не стали олимпийскими чемпионами, несправедливо лишать пособий от государства»

Олимпийская чемпионка считает, что призеры Олимпийских игр должны получать пособие от государства.

Ранее двукратный призер Игр Ирина Слуцкая в интервью ютуб-каналу «Антонимы» рассказала, что не получает никаких выплат за награды Игр.

«Моя пенсия – ноль рублей, ноль копеек. Это раньше – откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призер дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт», – сказала Слуцкая.

«Тех людей, которые отдали здоровье, но по каким-то причинам не стали олимпийскими чемпионами, несправедливо лишать пособий от государства.

Олимпийским чемпионам давать одну сумму, серебряным – другую, бронзовым – третью. Наверное, было бы справедливо премировать каждого.

Не могу сказать, сколько каждый должен получать. Я не финансист, и у меня нет доступа к государственным бюджетам. Это не в моей компетенции», – сказала Навка.