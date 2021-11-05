Татьяна Навка: «Людей, которые отдали здоровье, но не стали олимпийскими чемпионами, несправедливо лишать пособий от государства»

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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка считает, что призеры Олимпийских игр должны получать пособие от государства. 

Ранее двукратный призер Игр Ирина Слуцкая в интервью ютуб-каналу «Антонимы» рассказала, что не получает никаких выплат за награды Игр. 

«Моя пенсия – ноль рублей, ноль копеек. Это раньше – откатаешься, тебе, может, 15 тысяч рублей и дадут. Пенсия есть у олимпийских чемпионов, я же призер дважды. У меня нет ничего, только голова и какой-то опыт», – сказала Слуцкая. 

«Тех людей, которые отдали здоровье, но по каким-то причинам не стали олимпийскими чемпионами, несправедливо лишать пособий от государства.

Олимпийским чемпионам давать одну сумму, серебряным – другую, бронзовым – третью. Наверное, было бы справедливо премировать каждого.

Не могу сказать, сколько каждый должен получать. Я не финансист, и у меня нет доступа к государственным бюджетам. Это не в моей компетенции», – сказала Навка.

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