Невилл об игроках «МЮ» в соцсетях: «Какие-то путинские приемы – читая, ты чувствуешь манипуляцию. Ванильные, вылизанные посты»

Бывший защитник раскритиковал игроков клуба за реакцию на поражения от «Ливерпуля» (0:5) и «Манчестер Сити» (0:2) в соцсетях.

«В «Манчестер Юнайтед» есть люди, которыми я очень восхищаюсь не только за их футбольные качества, но и за человеческие. Они чувствительные, стойкие, обладают чувством юмора. Это выделяет их. Я их совсем не узнаю, когда вижу их посты в соцсетях.

Я вижу ванильные, вылизанные сообщения. Я читаю неискренние извинения, которые не трогают ни меня, ни любого другого фаната «Юнайтед». Я вижу, как половина состава публикует твиты с почти одинаковыми фразами. Все выглядит так, словно они читают сценарий. И не только в «Юнайтед».

Некоторые из этих твитов и постов – тактика по отвлечению внимания. Читая их, ты чувствуешь, что тобой манипулируют. Какие-то путинские приемы контроля за повесткой. Это же футбол!

В соцсетях я вижу посты футболистов, с которыми знаком. И они используют слова и фразы, которые никоим образом не отражают состояние реального человека. Посты смехотворно лживы, и фанаты знают об этом», – написал Невилл в колонке для The Times.